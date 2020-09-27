20-летний курсант Вячеслав Золочевский, который единственный выжил в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом, рассказал, что выжил благодаря пребыванию в определенной «капсуле» фюзеляжа.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, который общался с Золочевским.
— Он дополнительно сообщил, что уцелел, потому что был в определенной «капсуле» из фюзеляжа, частью самолета прикрыло, и поэтому огонь не получил его. Он пришел в себя и смог покинуть самолет, которій горел, — передал рассказ курсанта Алексей Кучер.
Глава области также рассказал, что парня уже допросили следователи Государственного бюро расследований и, вероятно, его показания о происшествии впоследствии станут известны.
Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолёт.
В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.
Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек.
Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.
Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.
В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом.
Ранее Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал список погибших в результате крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве. Как известно, среди погибших 20 курсантов и 7 офицеров.
В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.
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20-летний курсант Вячеслав Золочевский, который единственный выжил в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом, рассказал, что выжил благодаря пребыванию в определенной «капсуле» фюзеляжа.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, который общался с Золочевским.
— Он дополнительно сообщил, что уцелел, потому что был в определенной «капсуле» из фюзеляжа, частью самолета прикрыло, и поэтому огонь не получил его. Он пришел в себя и смог покинуть самолет, которій горел, — передал рассказ курсанта Алексей Кучер.
Глава области также рассказал, что парня уже допросили следователи Государственного бюро расследований и, вероятно, его показания о происшествии впоследствии станут известны.
Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолёт.
В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.
Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек.
Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.
Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.
В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом.
Ранее Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал список погибших в результате крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве. Как известно, среди погибших 20 курсантов и 7 офицеров.
В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.