В биосферном заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области продолжают гибнуть краснокнижные птицы. На этот раз мертвыми нашли 12 особей, правоохранители возбудили еще одно уголовное производство.

Как сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области, о новом случае смерти птиц заявил руководитель биосферного заповедника. Погибли 9 серых журавлей и 3 огаря рыжих.

Их тела должны направить на экспертизу. В исследовательском институте Харькова сейчас уже идут исследования птиц, погибших ранее.

Основной версией смерти животных следствие сейчас называет отравление зерном, которое фермеры обработали, чтобы бороться с полевыми грызунами.

В полиции отмечают, что по новому факту смерти птиц возбудили еще одно уголовное производство по части 2 статьи 239 (Загрязнение или порча земель). Теперь в общем расследуют три дела.

Ранее в биосферном заповеднике Аскания-Нова из-за отравления зерном умерли умерли около 200 краснокнижных серых журавлей.

Еще 10 января сообщалось почти о 200 погибших журавлях. Сначала работники «Аскания-Нова» подумали, что журавли заразились птичьим гриппом, вспышку которого зафиксировали в соседнем районе, однако экспертиза выяснила, что это не птичий грипп.