За прошедшие сутки, 22 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди личного состава не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи населенного пункта Пески оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 и 82 калибров.

А возле Богдановки, российско-оккупационные войска обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Водяное вооруженные формирования РФ осуществили обстрел позиций украинских защитников, используя гранатометы различных систем. В пригороде Тарамчук — огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Напомним, в течение 21 марта боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. Раненых или погибших среди украинских военных не было.