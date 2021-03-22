Боевики в течение 21 марта четыре раза нарушали режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. Раненых или погибших среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, обстрелы из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем зафиксировали у Водяного на Приазовье и из ручных противотанковых гранатометов — около Лебединского.

С начала 22 марта зафиксировали одно нарушение «тишины» неподалеку Богдановки. Там боевики обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Раненых или погибших в результате обстрелов нет. В штабе передают, что сообщили представителям Миссии ОБСЕ о нарушениях режима прекращения огня боевиками.

Как пишет hromadske, новое перемирие вступило в силу с 27 июля 2020 года, и в течение первых месяцев на Донбассе действительно существенно уменьшилось количество обстрелов. Сейчас же наблюдается новое обострение. До сих пор за время «перемирия» от обстрелов боевиков погибли 18 военных.

Военные также подрываются на взрывных устройствах. По данным Минобороны, по состоянию на 2019 год на подконтрольной Украине территории Донбасса было заминировано примерно 700 тысяч гектаров.

В последнее время ситуация на Донбассе обострилась, а количество обстрелов со стороны боевиков увеличилось. Третьего марта боевики так называемой «ДНР» заявили, что получили разрешение на открытие огня на опережение «для подавления огневых точек противника».

По мнению президента Владимира Зеленского, обострения — попытка давить на украинскую сторону в переговорах по Донбассу.

Напомним,19 марта в результате обстрела боевиков на Донбассе погиб военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Михаила Белинского.