22-23 марта в Николаевской области пылали два частных дома и одна хозяйственная постройка.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Первый сигнал пожарным поступил в 16:35 — вспыхнул жилой дом по улице Молодежной в села Петровка Веснянской ОТГ Николаевского района. К 17:00 огонь удалось локализировать, а за оставшиеся 25 минут пожарные погасили пламя. Предварительная причина пожара – краткое замыкание электросети.

Второй случай зафиксировали по улице Пушкина в селе Шевченко Шевченковской ОТГ Николаевского района. Спасателям сообщили об горящей хозпостройке, за 40 минут после сигнала огонь локализировали, через 25 потушили. Причина инцидента устанавливается.

Третий эпизод произошел уже утром 23 марта. Горел дом по улице Степовой села Возсиятского Еланецкой ОТГ Вознесенского района, на место происшествия направился дежурный караул. К 04:00 пожар ликвидировали, причина воспламенения устанавливается.

Напомним, грузовой автомобиль Mercedes-Benz Atego вспыхнул вечером 22 марта по улице Самойловича в Николаеве.