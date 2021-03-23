Возле села Бандурка в Первомайском районе Николаевской области произошел конфликт между депутатом и четырьмя местными жителями, в ходе которого он применил травмат.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

22 марта около 21:20 в Первомайский отдел полиции поступило сообщение о том, что 44-летний житель района получил телесные повреждения в виде огнестрельного ранения ноги.

Полицейские установили, что происшествие произошло возле железнодорожного переезда, расположенного неподалеку поселка Бандурка Первомайского района, где у 46-летнего депутата одной из ОТГ возник конфликт с четырьмя местными жителями из-за его замечания о спиленном дереве.

«Во время стычки, защищаясь, мужчина достал пистолет травматического действия и выстрелил, попав в одного из мужчин», — говорится в сообщении.

Пистолет полицейские изъяли. Сейчас по делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Ожидаются выводы специалистов, по результатам которых будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

По данному факту отделением дознания проводится досудебное расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»).

Напомним, 6 декабря в скейт-парке возле «Надежды», мужчина из-за конфликта с подростками открыл стрельбу по одному из них.