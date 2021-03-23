В селе Бандурка Первомайского района депутат ОТГ достал и выстрелил из травматического пистолета, чтобы защитить свое здоровье в стычке.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Представитель власти сделал замечание четырем местным жителям за спиленное дерево, после чего между ними произошел конфликт. Для самозащиты депутат достал травматический пистолет и в ходе потасовки спустил курок: пуля попала в одного из мужчин.

По данному факту отделением началось досудебное расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины «Умышленное легкое телесное повреждение». Пистолет полицейские изъяли.

Также по делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Ожидается вывод специалистов, по результатам которого будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким потребовал, чтобы его подчиненный Игорь Бурда, устроивший погоню с полицией вечером 12 марта в центре Николаева, написал заявление об увольнении.