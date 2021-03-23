Служба безопасности Украины выявила на Харьковщине террориста так называемых «Д/ЛНР» — в его жилище изъяли взрывчатку.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Оперативники спецслужбы выяснили, что гражданин Украины добровольно сотрудничал с российскими оккупационными войсками, которые расположились на оккупированных территориях Донбасса. Задержанный состоялся в незаконных военных формированиях «народного ополчения Донбасса» и как комбатант нападал на подразделения ВСУ.

Во время очередной атаки на позиции украинских военных боевик получил ранение, прошел лечение на территории страны-агрессора и решил остаться в России, рассчитывая получить российское гражданство. Единственное, чего он смог добиться, это тюремного срока за распространение наркотических веществ. После отбытия наказания боевик вернулся в Украину.

В ходе проведения обыска по месту жительства злоумышленника в пригороде Харькова, обнаружено и изъято боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалом.

Сейчас решается вопрос о сообщение гражданину Украины о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьей 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) и статьей 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению возможных разведывательных или подрывных целей боевика.

Ранее НикВести сообщали, что следователи Госбюро расследований задержали подполковника налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы, который передавал боевикам «ДНР» секретные данные.