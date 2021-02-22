Следователи Госбюро расследований задержали подполковника налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы, который передавал боевикам «ДНР» секретные данные.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным ведомства, чиновник в течение длительного времени незаконно копировал и передавал боевикам информацию, которую обрабатывают автоматизированные системы ГФС, в частности, содержащую государственную тайну.

Информация касалась данных в отношении сотрудников правоохранительных и разведывательных органов Украины, проведение этими организациями закупок и состояния выполнения государственного оборонного заказа.

Подполковника задержали 20 февраля после передачи тайного документа. Следователи также провели ряд обысков, во время которых изъяли доказательства его незаконной деятельности.

21 февраля мужчине сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса — части 1 статьи 258-3; части 3 статьи 362; части 2 статьи 15, ч. 1 ст. 328. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что оперативники Службы безопасности Украины задержали на Одесчине командира разведывательной группы незаконных военных формирований «ЛНР».