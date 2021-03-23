Сегодня, 23 марта, в 11:02 на перегоне «Снигиревка — Ивано-Кепино» в Николаевской области поезд зацепил женщину, которая разговаривала в наушниках по мобильному телефону и не реагировала на сигналы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской железной дороги.

Отмечается, что женщина стояла слишком близко к железнодорожным путям. Машинист поезда, увидев постороннего человека, при скорости 45-50 км / ч, подал сигналы большой громкости и применил экстренное торможение. Через незначительное расстояние наезд предупредить не удалось.

Жительницу Снигиревки с предварительным диагнозом «рваная рана мышечной ткани правой ягодицы», каретой скорой помощи доставили в районную больницу.

Напомним, утром 11 февраля на перегоне Терновка-Николаевская — Баловное трактор выехал на железнодорожный переезд, где в него въехал поезд.