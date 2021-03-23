В Одесской области умерла военнослужащая, которой недавно сделали прививку от коронавируса. Причина смерти неизвестна.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медсил ВСУ.

Женщина внезапно потеряла сознание за пределами воинской части. Сослуживцы вызвали ей «скорую», медики провели реанимационные мероприятия, но безуспешно.

По состоянию на утро 23 марта у военной не было жалоб на здоровье. Она страдала гипертонической болезнью.

— Военнослужащая в ближайшее время должна была быть привлечена к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС, поэтому 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19, — сказано в сообщении.

Прививку делала мобильная бригада Департамента здравоохранения Одесской ОГА, которая работает с начала вакцинации.

Судебно-медицинская экспертиза назначена на 24 марта.

Ранее сообщалось, что всего побочные реакции после вакцинации возникли лишь у 0,5% людей, получивших первую дозу препарата CoviShield. В двух случаях пациенты нуждались в надзоре врачей: у одного была аллергическая реакция, а у другого — повышение температуры в течение двух суток, поэтому врачи решили понаблюдать за пациентом.