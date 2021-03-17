Незначительную побочную реакцию после вакцинацией препаратом CoviShield зафиксировали у 361 человека. Всего в Украине против коронавируса привили уже более 62 тысяч человек.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью «Укринформу».

Всего побочные реакции после вакцинации возникли лишь у 0,5% людей, получивших первую дозу препарата CoviShield. В двух случаях пациенты нуждались в надзоре врачей: у одного была аллергическая реакция, а у другого — повышение температуры в течение двух суток, поэтому врачи решили понаблюдать за пациентом.

— Такие реакции могут быть на любую вакцину, это иммунобиологические препаратов, поэтому у человека, которому присущи аллергические реакции, такое может быть. 0,5% — это очень малое количество, - сказал Максим Степанов.

Остальные случаи побочной реакции у вакцинированных, по словам министра, были незначительными: или повышение температуры, или головная боль, или покраснение в месте введения вакцины.

Напомним, что Минздрав планирует завершить основные этапы вакцинации уже в этом году и предоставить доступ к вакцинам всем гражданам, которые изъявят желание вакцинироваться.