Минздрав планирует завершить основные этапы вакцинации уже в этом году и предоставить доступ к вакцинам всем гражданам, которые изъявят желание вакцинироваться.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады, пишет УП.

– По нашим планам, основные этапы вакцинации мы завершим уже в этом календарном году. То есть всем без исключения гражданам, которые будут желать вакцинироваться, будет предоставлен доступ к вакцине, - сказал министр.

Максим Степанов уточнил, что в целом Минздрав планирует развертывание 572 мобильных бригад и 4250 стационарных пунктов прививок.

– Сразу успокою скептиков – вакцины достаточно. На сегодня у нас есть подтвержденные поставки вакцины AstraZeneca, американского Nonavax, китайского Sinovac, а также подтверждение по программе Covax, которое мы ожидаем в ближайшее время. Это также AstraZeneca, Pfizer и остальные вакцины, которые вошли в эту программу. Во время рабочей поездки в Индию удалось договориться еще с одним производителем вакцин - Bharat Biotech. Их вакцина проходит последний этап клинических исследований. В ближайшие дни должны быть результаты. Если результаты будут подтверждены на высоком уровне, она также будет применена для борьбы с коронавирусом, - отметил Степанов.

Напомним, с 24 февраля в Украине уже вакцинировали против коронавирусной болезни 12 481 человека, 4 марта первую из двух прививок сделали 2 913 людям.