С 24 февраля в Украине уже вакцинировали против коронавирусной болезни 12 481 человека, 4 марта первую из двух прививок сделали 2 913 людям.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 5 марта, пишет «Украинская правда».

— На сегодняшний день Украина уже вакцинировала 12 481 человека. Из них за предыдущие сутки привито против COVID 2 913 человек. Мы увеличиваем и наращиваем нашу инфраструктуру, как и обещали, каскадным методом наращиваем количество мобильных бригад и пунктов прививания, которые проводят вакцинацию против коронавирусной болезни, - сообщил он.

Виктор Ляшко отметил, что он как врач поддерживает вакцинацию и прививку против COVID пройдет в соответствии с планом вакцинации.

Напомним, что за прошедшие сутки, 4 марта, в Украине выявили 10 155 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве и Винницкой области.