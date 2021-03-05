За прошедшие сутки, 4 марта, в Украине выявили 10 155 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве и Винницкой области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

За вчера госпитализировали 3355 человек; умерли 172 человека и выздоровели 4149 человек.

За сутки сделали 83 756 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР — 40 393, методом ИФА — 16 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 27 236).

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 1 384 917 человек; выздоровели от COVID-19 1 191 022 человека; умерли 26 763 пациента.

Напомним, за сутки 3 марта также было больше 10 тысяч новых случаев COVID-19.

На фоне этого премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна коронавируса. Он также сообщил, что если большинство областей страны окажутся в красной зоне карантина, правительство будет вынуждено ввести локдаун.