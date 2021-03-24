В Италии от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19, умерли уже 105 879 человек, из них в течение последних суток — 551.

Об этом пишет издание La Repubblica.

Такой высокой ежедневной цифры летальных случаев в Италии не фиксировали с 26 января, когда смертность от коронавируса составляла 541 случай.

В течение последних суток в Италии было зафиксировано 18765 новых случаев COVID-19. Общее количество случаев заболевания с начала пандемии в стране сейчас составляет 3419616.

Преодолеть коронавирусную болезнь в Италии в течение суток смог еще 20 601 пациент. В общем болезнь уже преодолели 2753083 человека.

В течение последних 24 часов в Италии было сделано 335 189 тестов на COVID-19.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 22 марта, обнаружили 11 476 новых случаев коронавируса. Подтвердили 333 летальных случая от коронавируса — это новый антирекорд с начала пандемии.