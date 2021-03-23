В Украине за минувшие сутки, 22 марта, обнаружили 11 476 новых случаев коронавируса. Вчера подтвердили 333 летальных случая от коронавируса — это новый антирекорд с начала пандемии.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1122), г. Киев (1050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.

За минувшие сутки госпитализировали 2519 человек, а выздоровели от коронавируса 8044 пациента.

Также за прошедшие сутки подтвердили 333 летальных случая от коронавируса — впервые с начала эпидемии показатель превысил 300.

За сутки сделали 88 673 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР — 44 647, методом ИФА — 21 526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 22 500).

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 565 732 COVID-случая, выздоровели 1 268 886 пациентов.

Как известно, 21 марта состоялось срочное заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС по этому вопросу. Там было принято решение о необходимости введения ряда ограничений в областном центре.

22 марта городская комиссия ввела локдаун в Николаеве. Он будет действовать с 24 марта по 4 апреля.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.

В горсовете сообщили, что ситуация в больницах очень плохая — все стационары для больных коронавирусом переполнены.