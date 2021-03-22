В отделениях больниц Николаева, определенных для госпитализации пациентов с коронаврусом, закончились места. Больных кладут в коридорах.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич во время заседания городской комиссии по ТЭБ и ЧС в понедельник, 22 марта, передает корреспондент НикВести.

— Ситуация очень плохая, потому сейчас мы размещаем людей в коридорах. Это происходит во всех больницах, а также в середине больниц в реанимационных отделениях, — сказал Александр Сенкевич.

Он добавил, что в больницах много пациентов молодого возраста, а также детей.

Начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай сообщила, что сегодня утром комиссия посетила все больницы города.

— Действительно, стационары переполнены. Сегодня в стационарах на развернутых 1010 койках находятся 856 пациентов, что составляет 86% загрузки. В реанимациях находятся 69 пациентов. Если 3-4 дня назад это было 6%, то сегодня 8%. 12 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Из всех пациентов на кислородной поддержке находятся 445, что составляет почти 50%. Наибольшее количество пациентов поступили в пятницу, во второй половине дня, в субботу и воскресенье. Ситуация очень сложная, — сказала она.

Она добавила, что сейчас врачи смотрят, кого из больных можно выписать и передать на «первичку», однако все равно выписывают пациентов меньше, чем их поступает.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.

Как известно, вчера состоялось срочное заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС по этому вопросу. Там было принято решение о необходимости введения ряда ограничений в областном центре.