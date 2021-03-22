Сегодня, 22 марта, проходит заседание городской комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций города Николаева, на которой будет принято решение о введении в городе жестких карантинных ограничений на период с 24 марта по 4 апреля.
НикВести ведут онлайн-трансляцию заседания.
Как известно, вчера состоялось срочное заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС по этому вопросу. Там было принято решение о необходимости введения ряда ограничений в областном центре.
Будет запрещено:
Кроме того, общепит будет работать исключительно на вынос.
Будут работать - при соблюдении строгих норм и без работы кафе - автозаправочные станции.
Парикмахерские, салоны красоты работать по предварительной записи. Фитнес- и спортивные залы также смогут работать по предварительной записи, без групповых занятий.
Продолжат работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе, но дистанционно.
Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу.
Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.
По состоянию на вчерашнее утро в Николаевской области зарегистрировано 353 новых случая COVID-19. За предыдущие сутки в Николаеве было зарегистрировано 240 новых случаев коронавируса.
Сегодня, 22 марта, проходит заседание городской комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций города Николаева, на которой будет принято решение о введении в городе жестких карантинных ограничений на период с 24 марта по 4 апреля.
НикВести ведут онлайн-трансляцию заседания.
Как известно, вчера состоялось срочное заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС по этому вопросу. Там было принято решение о необходимости введения ряда ограничений в областном центре.
Будет запрещено:
Кроме того, общепит будет работать исключительно на вынос.
Будут работать - при соблюдении строгих норм и без работы кафе - автозаправочные станции.
Парикмахерские, салоны красоты работать по предварительной записи. Фитнес- и спортивные залы также смогут работать по предварительной записи, без групповых занятий.
Продолжат работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе, но дистанционно.
Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу.
Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.
По состоянию на вчерашнее утро в Николаевской области зарегистрировано 353 новых случая COVID-19. За предыдущие сутки в Николаеве было зарегистрировано 240 новых случаев коронавируса.