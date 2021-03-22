Сегодня, 22 марта, проходит заседание городской комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций города Николаева, на которой будет принято решение о введении в городе жестких карантинных ограничений на период с 24 марта по 4 апреля.

НикВести ведут онлайн-трансляцию заседания.

Как известно, вчера состоялось срочное заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС по этому вопросу. Там было принято решение о необходимости введения ряда ограничений в областном центре.

Будет запрещено:

Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)

Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии)

Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м 2 на 1 человека);

на 1 человека); Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Кроме того, общепит будет работать исключительно на вынос.

Будут работать - при соблюдении строгих норм и без работы кафе - автозаправочные станции.

Парикмахерские, салоны красоты работать по предварительной записи. Фитнес- и спортивные залы также смогут работать по предварительной записи, без групповых занятий.

Продолжат работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе, но дистанционно.

Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу.

Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.

По состоянию на вчерашнее утро в Николаевской области зарегистрировано 353 новых случая COVID-19. За предыдущие сутки в Николаеве было зарегистрировано 240 новых случаев коронавируса.