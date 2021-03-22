В Николаеве ввели локдаун. Жесткий карантин начнет действовать с 00:01 24 марта и до 4 апреля.

Такое решение было принято на заседании городской комиссии по ТЭБ и ЧС в понедельник, 22 марта, передает корреспондент НикВести.

С 24 марта будет запрещено:

Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных на 1 человека);

Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Прием гостей в барах, кафе, ресторанов (разрешается только доставка и работа на вынос).

Будут работать при соблюдении строгих норм:

Общественный транспорт (заполнение только сидячих мест);

Автозаправочные станции (без работы кафе);

Парикмахерские, салоны красоты работать по предварительной записи;

Фитнес- и спортивные залы также смогут работать по предварительной записи, без групповых занятий;

Продолжат работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе, но дистанционно.

Предприятия и организации бюджетной сферы, по возможности, переведут на дистанционную работу, если специфика их деятельности это позволит. Александр Сенкевич также посоветовал отправить в отпуск людей.

Частный бизнес также должен по возможности перейти на дистанционную форму работы.

Также городские власти обратятся в областную комиссию по ТЭБ и ЧС с просьбой ослабить ограничения на проведение мероприятий, которые касаются работы органов самоуправления.

Как известно, вчера состоялось срочное заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС по этому вопросу. Там было принято решение о необходимости введения ряда ограничений в областном центре.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.

В горсовете сообщили, что ситуация в больницах очень плохая — все стационары для больных коронавирусом переполнены.