В Николаеве ввели локдаун. Жесткий карантин начнет действовать с 00:01 24 марта и до 4 апреля.
Такое решение было принято на заседании городской комиссии по ТЭБ и ЧС в понедельник, 22 марта, передает корреспондент НикВести.
С 24 марта будет запрещено:
Будут работать при соблюдении строгих норм:
Продолжат работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе, но дистанционно.
Предприятия и организации бюджетной сферы, по возможности, переведут на дистанционную работу, если специфика их деятельности это позволит. Александр Сенкевич также посоветовал отправить в отпуск людей.
Частный бизнес также должен по возможности перейти на дистанционную форму работы.
Также городские власти обратятся в областную комиссию по ТЭБ и ЧС с просьбой ослабить ограничения на проведение мероприятий, которые касаются работы органов самоуправления.
Как известно, вчера состоялось срочное заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС по этому вопросу. Там было принято решение о необходимости введения ряда ограничений в областном центре.
Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.
В горсовете сообщили, что ситуация в больницах очень плохая — все стационары для больных коронавирусом переполнены.
В Николаеве ввели локдаун. Жесткий карантин начнет действовать с 00:01 24 марта и до 4 апреля.
Такое решение было принято на заседании городской комиссии по ТЭБ и ЧС в понедельник, 22 марта, передает корреспондент НикВести.
С 24 марта будет запрещено:
Будут работать при соблюдении строгих норм:
Продолжат работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе, но дистанционно.
Предприятия и организации бюджетной сферы, по возможности, переведут на дистанционную работу, если специфика их деятельности это позволит. Александр Сенкевич также посоветовал отправить в отпуск людей.
Частный бизнес также должен по возможности перейти на дистанционную форму работы.
Также городские власти обратятся в областную комиссию по ТЭБ и ЧС с просьбой ослабить ограничения на проведение мероприятий, которые касаются работы органов самоуправления.
Как известно, вчера состоялось срочное заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС по этому вопросу. Там было принято решение о необходимости введения ряда ограничений в областном центре.
Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.
В горсовете сообщили, что ситуация в больницах очень плохая — все стационары для больных коронавирусом переполнены.