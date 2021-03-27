В субботу, 27 марта, на 140 километре трассы Р-55 «Одесса-Вознесенск-Новый Буг» в Вознесенскому районе столкнулись фура Renault Magnum и автомобиль Opel Vectra. Водитель легковой машины и его пассажиры не выжили.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Водитель грузовика не получил физических травм. По факту трагедии открыто уголовное производство, предусмотренное частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц».

На месте аварии работают следователи, медики и спасатели.

Напомним, вечером 6 марта на пересечении улиц Большая Морская и Никольская автомобиль «Москвич» сбил пожилую женщину, когда она пересекала дорогу в нарушение правил.