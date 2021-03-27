Экс-депутата и основателя организации «Донкорп Украина» Семена Семенченко доставили в больницу для прохождения обследования. Вчера его арестовали по обвинению в создании ЧВК.

Об этом в Facebook написал его адвокат Влад Довбуш.

По словам защитника, бывшему нардепу стало плохо и его доставили в медучреждения, после обследования его вернут в следственный изолятор. Юрист добавил, что к подзащитному его не пропускает конвой.

— К Семена Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой-то начальник, мотивируя, что суббота — выходной день и у них инструкция, — сообщил Влад Довбуш.

Он добавил, что подал заявление про вмешательства в работу адвоката.

Напомним, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Семену Семенченко. Суд отправил его под стражу на 2 месяца без права внесения залога.