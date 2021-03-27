Более 180 человек, включая иностранных рабочих, оказались в ловушке в отеле в городе на севере Мозамбика, который в течение трех дней осаждали боевики, связанные с группировкой ИГИЛ.

Об этом сообщает AlJazeera.

Связанные с ИГИЛ боевики начали рейд на прибрежный мозамбикский город Пальму в среду, 24 марта, днем, вынудив напуганных жителей бежать в окружающий лес, поскольку рабочие с завода по производству сжиженного газа и государственные служащие искали убежище в отеле Amarula Palma.

— Почти весь город был разрушен. Многие люди мертвы. Когда местные жители сбежали в кусты, рабочие компаний по производству сжиженного газа, в том числе иностранцы, укрылись в отеле Amarula, где они ждут спасения, — сказал по телефону рабочий завода по производству сжиженного газа в пятницу, 26 марта, вечером после того, как его эвакуировали в другой город.

Правозащитная организация Human Right Watch заявила, что нападавшие связаны с группировкой, известной среди местных как «Аш-Шабаб», которая, однако не имеет прямой связи с сомалийской вооруженной группировкой с аналогичным названием.

— Несколько свидетелей рассказали Human Right Watch, что видели тела на улицах и бегущих жителей после того, как боевики «Аш-Шабаб» открыли беспорядочный огонь по людям и зданиям, — говорится в заявлении правозащитной группы в пятницу.

Другой рабочий из компании по изготовлению сжиженного природного газа, нанятый по субподряду, сказал, что вертолеты пролетали над отелем ранее в пятницу, 26 марта, пытаясь найти «коридор для спасения примерно 180 человек, оказавшихся в ловушке в отеле».

Напомним, женщине британского происхождения, которая поехала в Сирию школьницей, чтобы присоединиться к Исламскому государству, не разрешили вернуться в Великобританию для оспаривания лишения ее гражданства. Такое решение принял ВС Великобритании.