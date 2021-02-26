Женщине британского происхождения, которая поехала в Сирию школьницей, чтобы присоединиться к Исламскому государству, не разрешили вернуться в Великобританию для оспаривания лишения ее гражданства. Такое решение принял ВС Великобритании.

Об этом пишет Reuters.

Шамима Бегум покинула Лондон в 2015 году, когда ей было 15 лет, и отправилась в Сирию через Турцию с двумя школьными подругами, где вышла замуж игиловца.

Девушку лишили британского гражданства в 2019 году. Апелляционный суд допустил пересмотр дела, но при условии, что ей разрешат вернуться на территорию Великобритании.

Однако Верховный суд страны отменил это решение, а это означает, что, хотя она все еще может подавать апелляцию на решение о лишении гражданства, она не может этого сделать в Великобритании.

Британское правительство утверждало, что спецслужбы пришли к выводу, что сторонники Исламского государства представляют серьезную текущую опасность для национальной безопасности.

«Если жизненно важный общественный интерес - в данном случае безопасность общества - делает невозможным справедливое рассмотрение дела, то суды обычно не могут его рассматривать», - заключили судьи Верховного суда.

Напомним, в отношении боевиков ИГИЛ в Украине СБУ было открыто 11 уголовных производств, приговоры были вынесены четырем лицам.