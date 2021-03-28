Вчера, 27 марта, в Вознесенском районе Николаевской области нашли и уничтожили минометную мину.
Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Опасную находку калибром 82 миллиметра обнаружил житель села Бакай во время выпаса скота, о чем сразу же сообщил спасателям.
Сотрудники группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального
назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области изъяли снаряд и уничтожили его путем контролируемого подрыва.
Напомним, артснаряд калибром 85 миллиметров также ликвидировали 17 марта, его обнаружил житель села Галициново Николаевского района области.
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Вчера, 27 марта, в Вознесенском районе Николаевской области нашли и уничтожили минометную мину.
Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Опасную находку калибром 82 миллиметра обнаружил житель села Бакай во время выпаса скота, о чем сразу же сообщил спасателям.
Сотрудники группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального
назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области изъяли снаряд и уничтожили его путем контролируемого подрыва.
Напомним, артснаряд калибром 85 миллиметров также ликвидировали 17 марта, его обнаружил житель села Галициново Николаевского района области.