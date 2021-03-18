В Николаевской области пиротехники ликвидировали артснаряд калибром 85 миллиметров.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГЧСЧ Украины в Николаевской области.

Вчера, 17 марта, житель села Галициново Николаевского района обнаружил на открытой местности неподалеку от населенного пункта опасный предмет, о чем сразу сообщил по спецлинии 101. Находкой оказался артиллерийский снаряд калибром 85 миллиметров.

Сотрудники группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области обезвредили ее путем контролируемого подрыва.

Напомним, 8 марта артиллерийский снаряд также обнаружили в Заводском районе Николаева.