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В Николаевской области пиротехники ликвидировали артснаряд калибром 85 миллиметров.
Об этом пишет пресс-служба ГУ ГЧСЧ Украины в Николаевской области.
Вчера, 17 марта, житель села Галициново Николаевского района обнаружил на открытой местности неподалеку от населенного пункта опасный предмет, о чем сразу сообщил по спецлинии 101. Находкой оказался артиллерийский снаряд калибром 85 миллиметров.
Сотрудники группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области обезвредили ее путем контролируемого подрыва.
Напомним, 8 марта артиллерийский снаряд также обнаружили в Заводском районе Николаева.
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В Николаевской области пиротехники ликвидировали артснаряд калибром 85 миллиметров.
Об этом пишет пресс-служба ГУ ГЧСЧ Украины в Николаевской области.
Вчера, 17 марта, житель села Галициново Николаевского района обнаружил на открытой местности неподалеку от населенного пункта опасный предмет, о чем сразу сообщил по спецлинии 101. Находкой оказался артиллерийский снаряд калибром 85 миллиметров.
Сотрудники группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области обезвредили ее путем контролируемого подрыва.
Напомним, 8 марта артиллерийский снаряд также обнаружили в Заводском районе Николаева.