Вчера, 8 марта, в Заводском районе Николаева нашли и уничтожили артиллерийский снаряд.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Как сообщается, опасную находку накануне нашел мужчина в ходе хозяйственных работ на своем участке по улице Железнодорожный поселок Заводского района в Николаеве, о чем сразу же сообщил по экстренному номеру 101.

Группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожила артиллерийский снаряд калибром 100 миллиметров путем контролируемого подрыва.

Напомним, 15 февраля, в Ингульском районе Николаева обнаружили и уничтожили взрывоопасный предмет.