Вчера, 27 марта, в Николаевской области на открытой территории горела сухая трава и камыш, общая площадь пожара составила более 6 гектаров.
Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
За сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области потушили три пожара сухой травы и камыша. К тушению привлекались пожарные 1,19 и 21 государственных пожарно-спасательных частей. От ГСЧС работали 3 единицы техники и 12 спасателей.
Как сообщают спасатели, причинами возгораний стало неосторожное обращение с огнем и поджог, который в большинстве случаев является основной причиной, провоцирующей пожары в природных экосистемах.
Напомним, 21 марта в двух городах Николаевской области горели камыш и сухая трава, причиной называли умышленный поджог.
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Вчера, 27 марта, в Николаевской области на открытой территории горела сухая трава и камыш, общая площадь пожара составила более 6 гектаров.
Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
За сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области потушили три пожара сухой травы и камыша. К тушению привлекались пожарные 1,19 и 21 государственных пожарно-спасательных частей. От ГСЧС работали 3 единицы техники и 12 спасателей.
Как сообщают спасатели, причинами возгораний стало неосторожное обращение с огнем и поджог, который в большинстве случаев является основной причиной, провоцирующей пожары в природных экосистемах.
Напомним, 21 марта в двух городах Николаевской области горели камыш и сухая трава, причиной называли умышленный поджог.