Вчера, 27 марта, в Николаевской области на открытой территории горела сухая трава и камыш, общая площадь пожара составила более 6 гектаров.

Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

За сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области потушили три пожара сухой травы и камыша. К тушению привлекались пожарные 1,19 и 21 государственных пожарно-спасательных частей. От ГСЧС работали 3 единицы техники и 12 спасателей.

Как сообщают спасатели, причинами возгораний стало неосторожное обращение с огнем и поджог, который в большинстве случаев является основной причиной, провоцирующей пожары в природных экосистемах.

Напомним, 21 марта в двух городах Николаевской области горели камыш и сухая трава, причиной называли умышленный поджог.