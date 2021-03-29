В Киеве задержали и сообщили о подозрении трем лицам, причастным к похищению и убийству активиста и добровольца. Устанавливаются мотив преступления и возможные соучастники.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, вечером 24 марта подозреваемые были в квартире потерпевшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела.

После этого полусознательного мужчину насильно посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. Мужчину убили и спрятали его тело в заброшенной канаве в Киевской области. Его нашли 28 марта.

«Следственные действия продолжаются. Устанавливаются мотив преступления и возможные соучастники. Также решается вопрос об избрании подозреваемым безальтернативных мер пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Напомним, что 4 ноября 2018 года в больнице общественная активистка и советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк умерла через три месяца после того, как ее облили серной кислотой.

Организаторы нападения на Екатерину Гандзюк, по версии следствия, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата Херсонского областного совета Алексей Левин.