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Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, дело передано в суд.
Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
Организаторы нападения на Екатерину Гандзюк, по версии следствия председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата Херсонского областного совета Алексей Левин.
— Все материалы готовы, сотрудники СБУ профессионально сделали свою работу и собрали доказательную базу, которая позволит четко довести позицию обвинения в суде. Надеюсь, что это дело будет рассмотрено в первую очередь. Исполнители и заказчики убийства Екатерины Гандзюк получают заслуженное наказание, - заявил Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов.
По версии следствия, Владислав Мангер по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 27 частью 2 статьи 28 и частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне напали на активистку Екатерину Гандзюк, неизвестный плеснул в лицо женщины серную кислоту, он а получила ожоги 30 % тела. В ноябре 2018 года Екатерина Гандзюк скончалась.
Напомним, подозреваемый в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) отказывается от дачи показаний и проведении с ним следственных действий.
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Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, дело передано в суд.
Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
Организаторы нападения на Екатерину Гандзюк, по версии следствия председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата Херсонского областного совета Алексей Левин.
— Все материалы готовы, сотрудники СБУ профессионально сделали свою работу и собрали доказательную базу, которая позволит четко довести позицию обвинения в суде. Надеюсь, что это дело будет рассмотрено в первую очередь. Исполнители и заказчики убийства Екатерины Гандзюк получают заслуженное наказание, - заявил Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов.
По версии следствия, Владислав Мангер по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 27 частью 2 статьи 28 и частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне напали на активистку Екатерину Гандзюк, неизвестный плеснул в лицо женщины серную кислоту, он а получила ожоги 30 % тела. В ноябре 2018 года Екатерина Гандзюк скончалась.
Напомним, подозреваемый в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) отказывается от дачи показаний и проведении с ним следственных действий.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов