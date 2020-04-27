Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, дело передано в суд.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Организаторы нападения на Екатерину Гандзюк, по версии следствия председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата Херсонского областного совета Алексей Левин.

— Все материалы готовы, сотрудники СБУ профессионально сделали свою работу и собрали доказательную базу, которая позволит четко довести позицию обвинения в суде. Надеюсь, что это дело будет рассмотрено в первую очередь. Исполнители и заказчики убийства Екатерины Гандзюк получают заслуженное наказание, - заявил Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По версии следствия, Владислав Мангер по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 27 частью 2 статьи 28 и частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне напали на активистку Екатерину Гандзюк, неизвестный плеснул в лицо женщины серную кислоту, он а получила ожоги 30 % тела. В ноябре 2018 года Екатерина Гандзюк скончалась.

Напомним, подозреваемый в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) отказывается от дачи показаний и проведении с ним следственных действий.