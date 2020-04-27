Подозреваемый в организации нападения на советница мэра Херсона Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) отказывается от дачи показаний и проведении с ним следственных действий.

Об этом сообщает hromadske.

По информации прокуроров по делу, они несколько раз пытались провести с ним процессуальные действия, однако, он отказывался сотрудничать со следствием, пользуясь соответствующим правом. Защитник подозреваемого Игорь Мокин ранее сообщал hromadske, что это связано с тем, что сроки досудебного расследования по делу завершились, а их продолжение они считают незаконным.

— В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда города, срок досудебного расследования закончился 2 апреля 2020 года. Мы считаем, что все следственные действия, проведенные за пределами этого срока, являются незаконными. Итак, участвовать в них мы не будем, - сказал Мокин еще в начале апреля.

Сейчас комментировать процессуальную позицию клиента адвокат отказался. Так же об отказе от следственных действий заявлял и подозреваемый в заказе нападения на Гандзюк Владислав Мангер и его защитники. Прокуроры отметили, что вероятно в ближайшее время обвинительный акт могут направить в суд.

Напомним, 17 марта суд взял Алексея Левина под стражу. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Заседание проходило только с участием сторон дела из-за угрозы распространения в Украине коронавируса.