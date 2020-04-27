|Скорость ветра:
|4.5 м/с
|Восход солнца:
|05:42
|Заход солнца:
|19:57
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|05:39
|Заход солнца:
|20:12
|Температура завтра:
|+18 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.35 грн
|EUR
|28.95 грн
|29.6 грн
Подозреваемый в организации нападения на советница мэра Херсона Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) отказывается от дачи показаний и проведении с ним следственных действий.
Об этом сообщает hromadske.
По информации прокуроров по делу, они несколько раз пытались провести с ним процессуальные действия, однако, он отказывался сотрудничать со следствием, пользуясь соответствующим правом. Защитник подозреваемого Игорь Мокин ранее сообщал hromadske, что это связано с тем, что сроки досудебного расследования по делу завершились, а их продолжение они считают незаконным.
— В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда города, срок досудебного расследования закончился 2 апреля 2020 года. Мы считаем, что все следственные действия, проведенные за пределами этого срока, являются незаконными. Итак, участвовать в них мы не будем, - сказал Мокин еще в начале апреля.
Сейчас комментировать процессуальную позицию клиента адвокат отказался. Так же об отказе от следственных действий заявлял и подозреваемый в заказе нападения на Гандзюк Владислав Мангер и его защитники. Прокуроры отметили, что вероятно в ближайшее время обвинительный акт могут направить в суд.
Напомним, 17 марта суд взял Алексея Левина под стражу. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Заседание проходило только с участием сторон дела из-за угрозы распространения в Украине коронавируса.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов
Подозреваемый в организации нападения на советница мэра Херсона Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) отказывается от дачи показаний и проведении с ним следственных действий.
Об этом сообщает hromadske.
По информации прокуроров по делу, они несколько раз пытались провести с ним процессуальные действия, однако, он отказывался сотрудничать со следствием, пользуясь соответствующим правом. Защитник подозреваемого Игорь Мокин ранее сообщал hromadske, что это связано с тем, что сроки досудебного расследования по делу завершились, а их продолжение они считают незаконным.
— В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда города, срок досудебного расследования закончился 2 апреля 2020 года. Мы считаем, что все следственные действия, проведенные за пределами этого срока, являются незаконными. Итак, участвовать в них мы не будем, - сказал Мокин еще в начале апреля.
Сейчас комментировать процессуальную позицию клиента адвокат отказался. Так же об отказе от следственных действий заявлял и подозреваемый в заказе нападения на Гандзюк Владислав Мангер и его защитники. Прокуроры отметили, что вероятно в ближайшее время обвинительный акт могут направить в суд.
Напомним, 17 марта суд взял Алексея Левина под стражу. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Заседание проходило только с участием сторон дела из-за угрозы распространения в Украине коронавируса.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов