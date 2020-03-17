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Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко) — подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
Об этом сообщает корреспондент hromadske.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Заседание проходило только с участием сторон дела из-за угрозы распространения в Украине коронавируса.
Следствие просило взять под стражу Алексея Левина подчеркивая риски побега подозреваемого, давления на свидетелей, других фигурантов дела, а также уничтожение вещественных доказательств.
Защитник Алексея Левина Игорь Мокин просил отпустить подзащитного под ночной домашний арест или личное обязательство. Адвокат отмечал необоснованности подозрения и недоказанных рисках.
Адвокат отметил, что его подзащитный после первого заключения решил изменить свою жизнь и начал заниматься волонтерской деятельностью. Также он отметил, что когда Алексей Левин выезжал из Украины, к нему не было никаких вопросов от правоохранителей.
Сам подозреваемый Алексей Левин поддержал своего защитника и отрицает свою вину в преступлении против Екатерины Гандзюк. В комментарии hromadske Алексей Левин объяснял, что в августе 2018 года выехал из-за болезни жены в Болгарию. Он обещает показать все справки и документы.
Ранее сообщалось, что утром в Шевченковский суд Киева, где сегодня должны избирать меру пресечения подозреваемому в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексею Левину (Москаленко), поступила информация о заминировании здания суда. Всех присутствующих эвакуировали из помещения, взрывотехники проводят проверку.
Накануне Алексея Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.
Напомним, 24 января работники правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины задержали Алексея Левина (Москаленко). В болгарской полиции сообщили, что Левин изменил внешность, чтобы его не узнали. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев. 27 января Левина взяли под стражу на 40 дней.
Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко) — подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
Об этом сообщает корреспондент hromadske.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Заседание проходило только с участием сторон дела из-за угрозы распространения в Украине коронавируса.
Следствие просило взять под стражу Алексея Левина подчеркивая риски побега подозреваемого, давления на свидетелей, других фигурантов дела, а также уничтожение вещественных доказательств.
Защитник Алексея Левина Игорь Мокин просил отпустить подзащитного под ночной домашний арест или личное обязательство. Адвокат отмечал необоснованности подозрения и недоказанных рисках.
Адвокат отметил, что его подзащитный после первого заключения решил изменить свою жизнь и начал заниматься волонтерской деятельностью. Также он отметил, что когда Алексей Левин выезжал из Украины, к нему не было никаких вопросов от правоохранителей.
Сам подозреваемый Алексей Левин поддержал своего защитника и отрицает свою вину в преступлении против Екатерины Гандзюк. В комментарии hromadske Алексей Левин объяснял, что в августе 2018 года выехал из-за болезни жены в Болгарию. Он обещает показать все справки и документы.
Ранее сообщалось, что утром в Шевченковский суд Киева, где сегодня должны избирать меру пресечения подозреваемому в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексею Левину (Москаленко), поступила информация о заминировании здания суда. Всех присутствующих эвакуировали из помещения, взрывотехники проводят проверку.
Накануне Алексея Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.
Напомним, 24 января работники правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины задержали Алексея Левина (Москаленко). В болгарской полиции сообщили, что Левин изменил внешность, чтобы его не узнали. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев. 27 января Левина взяли под стражу на 40 дней.