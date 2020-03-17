Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко) — подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщает корреспондент hromadske.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Заседание проходило только с участием сторон дела из-за угрозы распространения в Украине коронавируса.

Следствие просило взять под стражу Алексея Левина подчеркивая риски побега подозреваемого, давления на свидетелей, других фигурантов дела, а также уничтожение вещественных доказательств.

Защитник Алексея Левина Игорь Мокин просил отпустить подзащитного под ночной домашний арест или личное обязательство. Адвокат отмечал необоснованности подозрения и недоказанных рисках.

Адвокат отметил, что его подзащитный после первого заключения решил изменить свою жизнь и начал заниматься волонтерской деятельностью. Также он отметил, что когда Алексей Левин выезжал из Украины, к нему не было никаких вопросов от правоохранителей.

Сам подозреваемый Алексей Левин поддержал своего защитника и отрицает свою вину в преступлении против Екатерины Гандзюк. В комментарии hromadske Алексей Левин объяснял, что в августе 2018 года выехал из-за болезни жены в Болгарию. Он обещает показать все справки и документы.

Ранее сообщалось, что утром в Шевченковский суд Киева, где сегодня должны избирать меру пресечения подозреваемому в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексею Левину (Москаленко), поступила информация о заминировании здания суда. Всех присутствующих эвакуировали из помещения, взрывотехники проводят проверку.

Накануне Алексея Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.

Напомним, 24 января работники правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины задержали Алексея Левина (Москаленко). В болгарской полиции сообщили, что Левин изменил внешность, чтобы его не узнали. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев. 27 января Левина взяли под стражу на 40 дней.