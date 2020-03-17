В Шевченковский суд Киева, где сегодня должны избирать меру пресечения подозреваемому в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексею Левину (Москаленко), поступила информация о заминировании здания суда. Всех присутствующих эвакуировали из помещения, взрывотехники проводят проверку.

Об этом сообщили работники суда, передаёт Громадське.

Возобновит ли суд работу — пока неизвестно.

Накануне Алексея Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.

Напомним, 24 января работники правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины задержали Алексея Левина (Москаленко). В болгарской полиции сообщили, что Левин изменил внешность, чтобы его не узнали. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев. 27 января Левина взяли под стражу на 40 дней.

21 февраля суд Болгарии разрешил экстрадировать Алексея Левина-Москаленко в Украину. 11 марта Апелляционный суд Болгарии отклонил жалобу защиты Левина, который просил отказать в экстрадиции.