В Украину экстрадировали подозреваемого в организации убийства Ектарины Гандзюк Алексея Левина.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

«Только что самолет с подозреваемым на борту прибыл в Киев. Работниками Национального бюро Интерпола в установленном порядке доставлен он и передан сотрудникам Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора. После прибытия в Украину Москаленко (Левин) будет доставлен в место временного удержания. В ближайшее время суд должен выбрать ему меру пресечения», — говорится в сообщении.

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что экстрадиция Алексея Левина ускорит расследование.

«Экстрадиция подозреваемого ускорит окончательное расследование ее убийства. Должны на примере этого дела показать — каждого, кто совершил преступление, ждет справедливое наказание», — сказал Иван Баканов.

Напомним, 24 января работники правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины задержали Алексея Левина (Москаленко). В болгарской полиции сообщили, что Левин изменил внешность, чтобы его не узнали. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев. 27 января Левина взяли под стражу на 40 дней.

21 февраля суд Болгарии разрешил экстрадировать Алексея Левина-Москаленко в Украину. 11 марта Апелляционный суд Болгарии отклонил жалобу защиты Левина, который просил отказать в экстрадиции.