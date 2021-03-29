На территорию Украины хотели проехать компания из Румынии и гражданин Молдовы из РФ — они предъявили ПЦР-тесты, которые оказались подделанными на струйном принтере.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Первый инцидент произошел на контрольном пункте «Орловка» в Одесской области. Группа людей на микроавтобусе «Volkswagen» предоставила ПЦР-тесты, чтобы попасть в Украину. Однако после тщательного изучения выяснилось, что печати и подписи на бланках тестов были изготовлены на струйном принтере.

Другой поддельный ПЦР-тест выявили на Сумщине, гражданин Молдовы показал его, чтобы проехать из РФ транзитом через Украину. После контрольных вопросов пограничников мужчина признался, что тест он не проходил, а справку раздобыл за три тысячи российских рублей. Его отказали в пропуске и запретили въезжать в Украину 3 года.

Кроме того, в обоих случаях направлены обращения в Нацполицию про установление признаков преступления в соответствии со статьей 358 Уголовного кодекса Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов»

Напомним, в пункте пропуска «Порубное» в Украину пытались въехать две гражданки Молдовы с поддельными ПЦР-тестами. Им грозит уголовная ответственность.