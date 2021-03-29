В Заводском районе Николаева на выходных украли 11 новых чугунных крышек от колодцев «Николаевводоканала».

Об этом коммунальное предприятие сообщило в Facebook.

В воскресенье, 28 марта, в аварийную диспетчерскую службу «Николаевводоканала» поступило сообщение про открытый колодец. Прибыв по месту вызова, бригада канализационной сети обнаружила, что исчезла не одна крышка, а были украдены крышки колодцев по улицам Лескова, Новосельская, Корабелов и переулку Судостроителей.

Всего было похищено 11 крышек смотровых колодцев. Отмечается, что по указанным адресам на прошлой неделе были установлены новые чугунные крышки с логотипом предприятия.

На момент приезда бригады местные жители уже вызвали полицию. Был составлен протокол по факту совершения преступления. Готовится соответствующее заявление в правоохранительные органы.

«Обращаем внимание, что крышки колодцев — это коммунальное имущество и их похищения наказывается Законом Украины. Также подобные действия представляют опасность для пешеходов и водителей. Мы благодарим осмотрительных жителей, которые вызвали полицию и сообщили о преступлении. Надеемся, что виновные будут найдены и наказаны», — отметили на предприятии.

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