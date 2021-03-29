В понедельник, 29 марта, на Днепропетровщине несколько вагонов поезда «Киев-Запорожье» сошли с рельсов — пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

С рельсов сошли 6 из 9 вагонов пассажирского поезда. Во время аварии в них находились 88 пассажиров — травм никто не получил. Инцидент случился за 50 километров от конечной остановки маршрута — Запорожья.

— Сейчас «Укрзалізниця» решает вопрос о доставке указанных пассажиров до станции назначения. Также прорабатывается вопрос про поиск резервного состава поезда для обратного рейса, — говорится в заявлении национального перевозчика.

Напомним, «Укрзалізниця» с 15 апреля возобновляет пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников, а с июня инициирует повышение зарплат на 8%.