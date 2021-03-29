В Центральном районе Николаева злоумышленник украл велосипед, пока его владелец отвлекся на снятие денег с банкомата.

Об этом пишет патрульная полиция Николаевской области на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел вчера, 28 марта, около 3 часов ночи. На служебный планшет патрульных поступило сообщение о краже, произошедшей на проспекте Героев Украины. Заявитель пояснил, что неизвестный украл его велосипед, пока тот снимал деньги с банкомата.

Патрульные посадили заявителя в служебный автомобиль и начали отрабатывать прилегающие территории. Вероятного вора обнаружили возле Ингульского моста уже через несколько минут, он ехал на украденном велосипеде.

Патрульные задержали преступника и передали его следователям, а велосипед вернули владельцу.

Напомним, 16 марта николаевец угнал автомобиль ВАЗ, который принадлежит жительнице Баштанки.