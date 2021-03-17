Вчера, 16 марта, николаевец незаконно завладел автомобилем ВАЗ, который принадлежит жительнице Баштанки.

Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Вчера в Баштанский районный отдел полиции поступило сообщение об угоне. По словам заявительницы, примерно в 01:00 со стоянки по улице Европейской исчез ее автомобиль ВАЗ-2106.

Похитителя нашли в течение нескольких часов. Следователи задержали 25-летнего мужчину в порядке статьи 208. При процессуальной поддержке Баштанской окружной прокуратуры решается вопрос о вручении задержанному подозрения по части 1 статьи 289 «Незаконное завладение транспортным средством». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Каховке ранее судимый мужчина угнал автомобиль и предложил покататься своей сожительнице, сказав ей, что машину ему выдали на новом месте работы.