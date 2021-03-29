Правоохранители Нидерландов нашли в машине украинца почти 3 миллиона евро наличными.

Об этом пишет Корреспондент, ссылаясь на NOS.

— Полиция задержала мужчину из Украины в Ландграф, потому что обнаружила в его машине почти 3 миллиона евро наличности, — сказано в сообщении.

Мужчину 45 лет задержали в начале марта, но полиция обнародовала эту информацию только теперь. В его авто выявили три сумки с деньгами. Точная сумма составляет 2 947 750 евро.

На данный момент украинца освободили, у него есть адвокат. Расследование находки продолжается.

Напомним, в феврале в центре Киева у сотрудника Посольства Нидерландов в Украине неизвестные похитили велосипед.