Железнодорожное движение между Запорожьем и Днепром восстановили, но «Укрзалізниця» сообщает о вынужденной задержке рейсов из-за схода с рельсов вагонов поезда № 732 Киев — Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

По информации «Укрзалізниці», поезд № 731 Запорожье — Киев уже отправился из Запорожья и проследует с задержкой ориентировочно до 4-5 часов. Посадка на этот поезд по Днипру планируется в 19:30, пассажиры бесплатно размещены в залах ожидания.

«Также с опозданием ориентировочно на 1-2 часа проследуют поезда: № 070 Мариуполь — Львов; № 738 Запорожье — Киев; № 012 Новоалексеевка — Киев; № 010 Мариуполь — Киев; № 116 Бердянск — Киев; № 088 Новоалексеевка — Ковель. Точное время опоздания может корректироваться», — говорится в сообщении.

Указанные рейсы будут следовать по стандартному маршруту, но с замедлением по скорости.

Как ранее сообщалось, в Днепропетровской области с рельсов сошли 6 вагонов поезда № 732 Киев — Запорожье. Авария произошла в 50 километрах от конечной станции — Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда находились 88 пассажиров. Никто не пострадал.