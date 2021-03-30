В Баштанском районе Николаевщины обнаружили и обезвредили боеприпас.
Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
На опасную находку калибром 120 миллиметров накануне наткнулся мужчина, который искал металлолом возле села Песни Баштанской городской объединенной территориальной общины.
Вчера, 29 марта, пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожила мину путем контролируемого подрыва.
Напомним, 27 марта нашли и уничтожили минометную мину в Вознесенском районе Николаевской области.
|
Урок арифметики для облгосадминистрации: мы читали, мы считали – наши пальчики устали?Александр Жолобецкий
|
Тунель з портретом Магди ҐебельсСтанислав Мартиросов
В Баштанском районе Николаевщины обнаружили и обезвредили боеприпас.
Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
На опасную находку калибром 120 миллиметров накануне наткнулся мужчина, который искал металлолом возле села Песни Баштанской городской объединенной территориальной общины.
Вчера, 29 марта, пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожила мину путем контролируемого подрыва.
Напомним, 27 марта нашли и уничтожили минометную мину в Вознесенском районе Николаевской области.