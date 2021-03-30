Сегодня, 30 марта, Центральный районный суд Николаева выбрал меру пресечения водителю грузовика, который 27 марта устроил ДТП с тремя жертвами. 60-летнего жителя Вознесенского района взяли под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно ходатайству стороны обвинения, 27 марта этого года обвиняемый сидел за рулем фуры «Renault Magnum» с полуприцепом. Двигаясь трассой Р-55 «Одесса-Вознесенск-Новый Буг», он нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Opel Vectra» — все пассажиры скончались на месте от получения травм, несовместимых с жизнью.

Подозреваемый признал свою вину в происшествии, однако сослался на неровные участки дороги, которые могли послужить причиной столкновения. На вопрос судьи о необходимости снижения скорости на опасных участках трассы подозреваемый не смог предоставить объяснений.

Сторона защиты просила судью ограничить подозреваемого домашним арестом.

Следственный судья Дмитрий Тишко отправил водителя фуры под стражу до 25 мая 2021 года без права освобождения под залог.

Напомним, в субботу, 27 марта, на 140 километре трассы Р-55 «Одесса-Вознесенск-Новый Буг» в Вознесенском районе столкнулись фура Renault Magnum и автомобиль Opel Vectra. Водитель легковой машины и его пассажиры не выжили.