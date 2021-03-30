На востоке Афганистана в городе Джалал-Абад боевики расправились с тремя женщинами, которые занимались прививками против полиомиелита.

Об этом передает Reuters.

Гулам Дастагир Назари, руководитель программы иммунизации министерства здравоохранения Афганистана, сообщил агентству, что неизвестные боевики застрелили работников вакцинации в двух разных местах в Джалал-Абаде, убив двух добровольцев и одного руководителя программы иммунизации от полиомиелита.

В организации нападений подозревается Талибан.

Волна убийств обрушилась на городские центры после начала мирных переговоров между талибами и афганским правительством в прошлом году в Дохе, многие из которых были нацелены на женщин-специалистов, а также на государственных служащих, СМИ и представителей гражданского общества.

В этом месяце в Джалал-Абаде были убиты три женщины-журналистки – акт устрашения, ответственность за который на себя взяло ИГИЛ. Правительство обвиняет в большинстве целенаправленных убийств талибов, которые отрицают свою причастность. Атаки произошли на той же неделе, когда началась кампания вакцинации от полиомиелита в 2021 году.

Афганистан и соседний Пакистан - единственные две страны, в которых смертельная болезнь все еще носит эпидемический характер.

Напомним, более 180 человек, включая иностранных рабочих, оказались в ловушке в отеле в городе на севере Мозамбика, который в течение трех дней осаждали боевики, связанные с группировкой ИГИЛ.