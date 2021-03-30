В Александровской громаде Вознесенского района старший лейтенант полиции Анна Беличенко спасла двоих детей из горящего дома.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Сегодня, 30 марта, полицейский офицер Александровской громады Вознесенского района, старший лейтенант полиции Анна Беличенко, патрулируя территорию поселка, увидела дым во дворе одного из домов.

Вызвав на помощь своего коллегу — полицейского офицера этой же ОТГ Сергея Шерстюка, полицейская направилась в здание.

Бросившись на помощь, Анна Беличенко увидела, что дым распространяется со вспомогательного помещения цокольного этажа дома. Хозяйка дома, которая находилась во дворе, сообщила, что в доме спят двое ее несовершеннолетних детей, комната которых находится неподалеку от места возгорания.

Быстро вынеся из дома детей, полицейская вызвала медицинскую помощь и пожарных. При этом вместе с коллегой начала помогать хозяйке дома тушить пожар, чтобы не дать возможности огню распространиться.

Окончательно потушили пожар спасатели, которые оперативно прибыли по вызову. Как выяснилось, пожар спровоцировало короткое замыкание, от которого загорелся диван.