В Измаиле двух подростков 13-ти и 12-ти лет задержали по подозрению в убийстве бездомного мужчины.

Об этом сообщил Измаилский районный отдел Главного управления Нацполиии в Одесской области.

Отмечается, что в воскресенье, 28 марта, возле памятника морякам в Измаиле было обнаружено 58-летнего местного жителя без признаков жизни с множественными переломами ребер и травмами. Менее чем за сутки оперативных поисков полицейские установили, что его туда с морвокзала завели и избили двое малолетних парней.

По словам подростков, с мужчиной они поссорились из-за булочек, которые тот не захотел для них попросить у людей. Уговорами они заманили бездомного к озеру, где и избили до смерти.

Семьи обоих парней состоят на учете службы по делам детей как те, что оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Сами же малолетние неоднократно попадали в поле зрения полиции за кражи.

Под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры следователи полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 121 («Умышленные тяжкие телесные повреждения») Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.

Поскольку фигуранты не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, после полного расследования производству дело будет передано в суд для применения к ним принудительных мер воспитательного характера. Сейчас правоохранители решают вопрос о помещении их в приемник-распределитель для несовершеннолетних, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Напомним, в 2019 году в Николаеве полиция задержала двух мужчин, которые в ходе пьяной ссоры убили своего знакомого без определенного места жительства, после чего порезали ножом лицо.