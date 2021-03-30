Вечером во вторник, 30 марта, на телефон «102» поступило сообщение о том, что на площадке возле дома по проспекту Центральному, 6 в Николаеве находится мужчина с гранатой в руках. На место происшествия прибыло несколько нарядов патрульной полиции.

Об этом пишут Новости-N.

Увидев полицейских, мужчина забежал в подъезд и закрылся в квартире № 18 на пятом этаже. Как позже выяснилось, именно в этой квартире он проживает.

По сообщениям патрульных, на место происшествия прибыли специалисты-взрывотехники, а также полицейский спецназ «КОРД».

Полиция ведет переговоры с мужчиной через запертую дверь, предлагая ему выйти и добровольно сдать взрывоопасный предмет.

На месте находится заместитель начальника Николаевского районного управления полиции полковник Василий Федор и около двух десятков сотрудников полиции в форме и штатском.

По словам соседей, злоумышленника зовут Игорь, он ранее был неоднократно судим, ведет асоциальный образ жизни. Проживает вместе с сестрой. Однажды он уже был замешан в конфликте со стрельбой на проспекте Центральном.

На место прибыла бывшая жена террориста с четырехлетним ребенком. Полиция планирует использовать женщину в переговорах.

В результате в 17:35 полицейские при помощи специального инструмента вскрыли двери и вошли в квартиру. Злоумышленник сопротивления не оказывал.

Ранее в Первомайске Николаевской области полицейские, прибывшие на вызов о домашнем насилии, изъяли из дома обидчика две гранаты РГД-5.