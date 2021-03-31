Госдепартамент США приказал американским дипломатам и их семьям покинуть Мьянму, где проходят протесты после военного переворота.

Об этом сообщает CNN.

В Госдепе отметили, что, по их мнению, протесты в Мьянме будут продолжаться. Еще 14 февраля дипломатам разрешили добровольно решать, оставаться ли в Мьянме. Остаться могут лишь те дипломаты, чья работа критически необходима.

Из-за обострения насилия и беспорядков, Госдеп также рекомендовал гражданам США отказаться от поездок в Мьянму.

1 февраля 2021 года военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны и ввели чрезвычайное положение сроком на год.

Ранее сообщалось, что количество погибших протестующих в Мьянме достигло по меньшей мере 500 человек, активисты взялись за новую акцию — так называемый «мусорный бунт».