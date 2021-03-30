Количество погибших протестующих в Мьянме достигло по меньшей мере 500 человек, активисты взялись за новую акцию — так называемый «мусорный бунт».

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на западные СМИ.

Ночью в Мьянме при свечах почтили погибших, а во вторник активисты начали новую кампанию гражданского неповиновения.

В рамках акции активисты призвали жителей выбрасывать мусор на улице.

Ассоциация помощи политическим заключенным сообщила о 14 мирных жителей, убитых в понедельник.

Кроме того, 8 человек находятся в районе Южного Дагона в Янгоне.

По словам очевидцев, силы безопасности в этом районе применили более мощнуе чем раньше оружие, чтобы очистить баррикады от мешков с песком.

Государственное телевидение заявило, что силовики использовали «тяжелое оружие», чтобы разогнать толпу «террористов», которые разрушали тротуар.

Ранее сообщалось, что около трех тысяч жителей штата Карен в Мьянме пересекли границу с Таиландом, спасаясь от авиаударов военной хунты по приграничным деревням.