Количество погибших протестующих в Мьянме достигло по меньшей мере 500 человек, активисты взялись за новую акцию — так называемый «мусорный бунт».
Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на западные СМИ.
Ночью в Мьянме при свечах почтили погибших, а во вторник активисты начали новую кампанию гражданского неповиновения.
В рамках акции активисты призвали жителей выбрасывать мусор на улице.
Ассоциация помощи политическим заключенным сообщила о 14 мирных жителей, убитых в понедельник.
Кроме того, 8 человек находятся в районе Южного Дагона в Янгоне.
По словам очевидцев, силы безопасности в этом районе применили более мощнуе чем раньше оружие, чтобы очистить баррикады от мешков с песком.
Государственное телевидение заявило, что силовики использовали «тяжелое оружие», чтобы разогнать толпу «террористов», которые разрушали тротуар.
Ранее сообщалось, что около трех тысяч жителей штата Карен в Мьянме пересекли границу с Таиландом, спасаясь от авиаударов военной хунты по приграничным деревням.
Количество погибших протестующих в Мьянме достигло по меньшей мере 500 человек, активисты взялись за новую акцию — так называемый «мусорный бунт».
Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на западные СМИ.
Ночью в Мьянме при свечах почтили погибших, а во вторник активисты начали новую кампанию гражданского неповиновения.
В рамках акции активисты призвали жителей выбрасывать мусор на улице.
Ассоциация помощи политическим заключенным сообщила о 14 мирных жителей, убитых в понедельник.
Кроме того, 8 человек находятся в районе Южного Дагона в Янгоне.
По словам очевидцев, силы безопасности в этом районе применили более мощнуе чем раньше оружие, чтобы очистить баррикады от мешков с песком.
Государственное телевидение заявило, что силовики использовали «тяжелое оружие», чтобы разогнать толпу «террористов», которые разрушали тротуар.
Ранее сообщалось, что около трех тысяч жителей штата Карен в Мьянме пересекли границу с Таиландом, спасаясь от авиаударов военной хунты по приграничным деревням.