На контрольном пункте у гражданки Украины выявили паспорт так называемой «ДНР», она попросила пограничников проигнорировать находку, предложив 4 тысячи гривен платы за молчание.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Правоохранители отказались брать взятку и «закрыть глаза» на фейковый документ, после чего проинформировали представителей Нацполиции и передали им в руки женщину для проведений дальнейших следственных мероприятий.

Напомним, сотрудники Управления СБУ в Николаевской области вместе с полицейскими задержали жителя Николаева, замешанного в торговле дипломами об образовании частного колледжа «Международный классический университет имени Пилипа Орлика».