На контрольном пункте у гражданки Украины выявили паспорт так называемой «ДНР», она попросила пограничников проигнорировать находку, предложив 4 тысячи гривен платы за молчание.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Правоохранители отказались брать взятку и «закрыть глаза» на фейковый документ, после чего проинформировали представителей Нацполиции и передали им в руки женщину для проведений дальнейших следственных мероприятий.
Напомним, сотрудники Управления СБУ в Николаевской области вместе с полицейскими задержали жителя Николаева, замешанного в торговле дипломами об образовании частного колледжа «Международный классический университет имени Пилипа Орлика».
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На контрольном пункте у гражданки Украины выявили паспорт так называемой «ДНР», она попросила пограничников проигнорировать находку, предложив 4 тысячи гривен платы за молчание.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Правоохранители отказались брать взятку и «закрыть глаза» на фейковый документ, после чего проинформировали представителей Нацполиции и передали им в руки женщину для проведений дальнейших следственных мероприятий.
Напомним, сотрудники Управления СБУ в Николаевской области вместе с полицейскими задержали жителя Николаева, замешанного в торговле дипломами об образовании частного колледжа «Международный классический университет имени Пилипа Орлика».